Лепёхин считает, что Малком пригодится любой европейской команде

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о том, сможет ли нападающий «сине-бело-голубых» Малком Филипе добиться успеха в Европе. Ранее стало известно, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к бразильскому футболисту.

«Да никто этого не знает. Он был уже в европейском клубе. Я думаю, со своими качествами он пригодится любой команде в Европе, если будет с хорошей мотивацией, и тогда его можно использовать для достижения результата», — цитирует Лепёхина «Спорт Уик-энд».

В текущем сезоне 26-летний Малком провел 33 матча с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Три европейских гранда следят за Малкомом