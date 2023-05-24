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Лепёхин считает, что Малком пригодится любой европейской команде

24 Мая 2023 • 17:09 Комментировать
Сочи
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Зенит
27.05 19:00

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о том, сможет ли нападающий «сине-бело-голубых» Малком Филипе добиться успеха в Европе. Ранее стало известно, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» проявляют интерес к бразильскому футболисту.

«Да никто этого не знает. Он был уже в европейском клубе. Я думаю, со своими качествами он пригодится любой команде в Европе, если будет с хорошей мотивацией, и тогда его можно использовать для достижения результата», — цитирует Лепёхина «Спорт Уик-энд».

В текущем сезоне 26-летний Малком провел 33 матча с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Три европейских гранда следят за Малкомом

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Константин Лепёхин
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