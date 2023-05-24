Агент: «Не уверен, что Джорджевич сможет сыграть в оставшихся матчах»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о травме своего клиента.

Напомним, черногорский футболист получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3). По словам агента, существует вероятность того, что в нынешнем сезоне Джорджевич на поле больше не выйдет.

«Восстановление Луки продолжается, но не уверен, что Лука сможет сыграть в оставшихся матчах», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. До конца нынешнего розыгрыша РПЛ южанам осталось провести две игры.