21 клуб получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне

21 российский футбольный клуб на данный момент обладает лицензией РФС-1. Именно она позволяет участвовать в сезоне-2023/24 в Российской премьер-лиге. Подробностями делится официальный сайт РФС.

Так, лицензированы для участия в новом сезоне Премьер-лиги все 16 её действующих участников, даже уже вылетевшие в Первую лигу команды, такие как «Торпедо» и «Химок».

Помимо этого, лицензиями обладают вышедшие в РПЛ «Балтика» и казанский «Рубин», а также три клуба Первой лиги – «Енисей», «Родина» (Москва) и тольяттинский «Акрон».

Ранее мы сообщали, что четырём командам Первой лиги было отказано в получении заветной лицензии РФС-1.