Нападающий «Сочи» Сарвели: «После пропущенного гола начинаем раскрываться и пропускаем ещё»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о разгромном поражении от «Пари НН» (0:4) в матче 28-го тура РПЛ.

Футболист предположил, что причина большого количества крупных поражений южан в нынешнем сезоне заключается в потере концентрации.

«Будем разбираться в поражении, я пока не понимаю, в чём причина. Но после пропущенного гола начинаем раскрываться и пропускаем ещё. Наверное, где‑то мы теряем (концентрацию), не доигрываем», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры.