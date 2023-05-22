Кирьяков: «Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы работать в стане действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Кирьяков считает, что российские специалисты ни в чём не уступают иностранным, но это необходимо доказывать. Эксперт выразил надежду на то, что однажды тренеров из России начнут приглашать на работу в Европу.

«Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити», и не только он. Но есть нюансы, к примеру, знание языка. Это у нас иностранцы работают с переводчиком. Там приезжие специалисты учат язык страны, в которой работают», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, что Семак пять раз подряд приводил «Зенит» к чемпионскому титулу. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 27 мая против «Сочи».