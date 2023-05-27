Миладинович: «В День города нужно порадовать всех жителей Сочи и набрать очки в матче с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о предстоящем матче против «Зенита».

«Мне кажется, что это праздник футбола. Приезжает чемпион страны. В таких играх надо получать удовольствие, выходить на поле максимально сконцентрированными. В День города нужно порадовать всех жителей Сочи и набрать очки», — цитирует Миладиновича официальный сайт южного клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Матч 29-го тура РПЛ «Сочи» - «Зенит» состоится сегодня, 27 мая. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.