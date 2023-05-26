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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Уровень нашего чемпионата несравним с Лигой чемпионов»

26 Мая 2023 • 15:23 Комментировать
Сочи
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Зенит
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27.05 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургская команда была бы конкурентоспособна в Лиге чемпионов.

Силкин считает, что российские клубы не готовы к скоростям, на которых играют команды, регулярно выступающие в Лиге чемпионов.

«У «Зенита» за последнее время всегда был неплохой состав. Но уровень нашего чемпионата несравним с Лигой чемпионов. Там все команды быстрее думают и исполняют. Как показывает практика, российские клубы в Лиге чемпионов пока неконкурентоспособны», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, что весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является попадание в 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Силкин
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