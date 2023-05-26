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«Сочи» объявит о подписании Крамарича по окончании сезона эксклюзив

26 Мая 2023 • 14:46 Комментировать
Сочи
...
Зенит
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27.05 19:00

Полузащитник «Браво» Мартин Крамарич находится в шаге от перехода в «Сочи». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», переход хавбека уже согласован, а сейчас стороны улаживают последние бюрократические аспекты.

О сделке должно быть объявлено после окончания 30 тура чемпионата России. Технический директор «Браво» Рок Чизель подтвердил уход Крамарича на правах свободного агента, но заявил, что не знает, где футболист продолжит карьеру.

Агент футболиста Матей Шкегро заявил«Евро-Футбол.Ру», что до официального заявления клуба он не хотел бы говорить о будущем своего клиента.

25-летний Крамарич в этом сезоне забил 10 голов в чемпионате Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Браво трансферы футбола - лето 2023 Мартин Крамарич
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