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Защитник «Зенита» Адамов интересен нескольким клубам

25 Мая 2023 • 19:55 Комментировать
Сочи
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Зенит
1 3.30 X 4.00 2 2.00
27.05 19:00

Защитник «Зенита» Арсен Адамов имеет несколько предложений для продолжения карьеры.

Metaratings утверждает, что у 23-летнего футболиста есть сразу несколько предложений от других клубов, однако игрок не собирается их рассматривать. По информации источника, Адамов хочет продолжить выступать в футболке «сине-бело-голубых».

Напомним, игрок пополнил состав «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из «Урала». В текущем сезоне он принял участие в 12 играх с учетом всех турниров, в которых отдал два голевых паса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Адамова в 1,2 млн евро.

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Зенит Арсен Адамов трансферы футбола - лето 2023
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