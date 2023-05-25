Защитник «Зенита» Адамов интересен нескольким клубам

Защитник «Зенита» Арсен Адамов имеет несколько предложений для продолжения карьеры.

Metaratings утверждает, что у 23-летнего футболиста есть сразу несколько предложений от других клубов, однако игрок не собирается их рассматривать. По информации источника, Адамов хочет продолжить выступать в футболке «сине-бело-голубых».

Напомним, игрок пополнил состав «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из «Урала». В текущем сезоне он принял участие в 12 играх с учетом всех турниров, в которых отдал два голевых паса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Адамова в 1,2 млн евро.