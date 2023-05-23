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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв не исключил, что Слуцкий возглавит «Сочи»

23 Мая 2023 • 17:13 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился комментарием о будущем бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Ранее журналист Василий Уткин сообщил, что у Слуцкого есть предложение о работе.

«Трудно сказать какой именно команде Слуцкий бы сейчас пригодился. «Сочи»? Я бы этому не удивился. У руководителей не хватает терпения, поэтому допускаю вариант приглашения Слуцкого в «Сочи», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Нынешним наставником «Сочи» является Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков за 28 туров.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Владимир Кузьмичёв Сочи
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