Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о самой сложной игре «автозаводцев» в нынешнем сезоне.

Енин выделил выездной матч против «Зенита», который завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:0. По словам хавбека «Торпедо», футболисты петербургской команды мыслят намного быстрее, чем игроки других клубов РПЛ.

«В Питере у нас была задача как можно дольше продержаться. Мы поставили «автобус», у нас неплохо это получалось. Но в конце «Торпедо» пропустило. У «Зенита» реально очень качественные игроки, они давили на нас», — цитирует Енина Metaratings.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл текущий розыгрыш РПЛ. За два тура до конца сезона команда из Санкт-Петербурга опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 12 очков.