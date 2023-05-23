Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»

23 Мая 2023 • 13:07 Комментировать
Сочи
...
Зенит
27.05 19:00

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о самой сложной игре «автозаводцев» в нынешнем сезоне.

Енин выделил выездной матч против «Зенита», который завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:0. По словам хавбека «Торпедо», футболисты петербургской команды мыслят намного быстрее, чем игроки других клубов РПЛ.

«В Питере у нас была задача как можно дольше продержаться. Мы поставили «автобус», у нас неплохо это получалось. Но в конце «Торпедо» пропустило. У «Зенита» реально очень качественные игроки, они давили на нас», — цитирует Енина Metaratings.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл текущий розыгрыш РПЛ. За два тура до конца сезона команда из Санкт-Петербурга опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 12 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Иван Енин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА
13:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?
13:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ
13:07 · Россия. Премьер-лига
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского
12:58 · Россия. Премьер-лига
Боков сравнил Акинфеева с Буффоном
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил уход Вендела из «Зенита»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ
Все новости
Рекомендуем