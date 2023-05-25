Гендиректор «Зенита» верит, что Мантуан останется в клубе

Александр Медведев, генеральный директор питерского «Зенита» ответил на вопрос о том, останется ли молодой бразильский полузащитник Густаво Мантуан в Санкт-Петербурге на следующий сезон.

«Что касается Мантуана, надеюсь, что он останется у нас», - кратко рассказал Медведев «Матч ТВ».

Мантуан на данный момент выступает в «Зените» на правах аренды, соглашение о которой действует с лета 2022 года. В текущем сезоне у принадлежащего «Коринтиансу» бразильца пять голов и три ассиста в рамках 20 матчей РПЛ, также он провёл за питерцев семь встреч в Кубке России, но в них голевыми действиями не отличился.

Ранее о шансах бразильца остаться в «Зените» рассказал его агент.