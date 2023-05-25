Агент Крамарича опроверг информацию о переходе футболиста в «Сочи»

Матей Шкегро, агент полузащитника «Браво» Мартина Крамарича, отреагировал на информацию о том, что его клиент подписал трёхлетний контракт с «Сочи».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что 25-летний словенец присоединится к южанам грядущим летом на правах свободного агента.

«Это неправда, пока контракт не подписан. У Мартина есть несколько предложений, но пока нет ничего официально. Могу сказать, что у него есть предложение из России. Через пару дней будет официальное заявление», — цитирует Шкегро «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Крамарич провёл в составе «Браво» 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость вингера сейчас оценивается в 500 тысяч евро.