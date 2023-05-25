Агент сообщил, что Ренан останется на следующий сезон в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что сразу пять клубов Английской премьер-лиги проявляют интерес к 19-летнему бразильцу.

«Ренан останется на следующий сезон в «Зените», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 27 мая против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.