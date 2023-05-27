Семак: «Немножко не хватило для победы, к сожалению»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:1).

- Конечно, расстроены, всегда хочется побеждать. Что касается самой игры, больше мяч контролировали, и моменты хорошие были. Где-то во втором тайме вратарь выручил, пару хороших моментов было у Мантуана и Сергеева. Немножко не хватило для победы, к сожалению. Но ничего страшного, будем готовиться к следующему матчу.

- Кому сегодня удалось себя проявить из тех, кто получил дополнительную игровую практику?

- Я думаю, что все игроки, которые выходили, старались. Просто кто-то готов лучше, кто-то хуже на сегодняшний день. Тот же Мантуан сейчас очень хорошо смотрится в последних матчах. Могу выделить, естественно, и Барриоса, который сегодня провел очень хороший матч. Что касается других игроков, понятно, что у кого-то не хватает игровой практики, игрового тонуса, какие-то решения, может быть, не совсем правильные в той или иной ситуации. Но в целом понятно, что какие-то взаимодействия немного нарушены в связи с составом. Но ребята стараются, выкладываются по максимуму, играют каждый матч на победу. Поэтому сегодня получилось сыграть так. К следующей игре будет готовиться, чтобы сыграть хорошо и, желательно, победить.