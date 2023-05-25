Камоцци уверен, что Вендел потянет уровень «Ромы»

Итальянский агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в «Рому». Ранее сообщалось, что «Рома» может заплатить за 25-летнего хавбека 20 миллионов евро.

«Мне про интерес «Ромы» к Венделу ничего неизвестно. Но, конечно, он потянет такой уровень. Верю ли в такой трансфер? Трудно предсказать», — цитирует Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и записал на свой счет пять результативных передач. Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.