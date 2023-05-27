В начале второго тайма матча 29-го тура Премьер-лиги против «Сочи» «Зенит» отыграл гандикап у соперника. Команда Сергей Семака заработал штрафной удар достаточно далеко от чужих ворот. Но на пути мяча расположились две стенки, и от сочинского искусственного заграждения мяч срикошетил в сетку ворот после удара Густаво Мантуана. Голкипер же в данный момент был пойман на противоходе и находился у противоположной штанги.

Как зенитовцы сравняли счет, смотрите в видеоролике. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.