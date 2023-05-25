«Рома» хочет купить бразильца из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, в трансфере бразильского футболиста заинтересована «Рома».

Потенциальный трансфер может обойтись римскому клубу в 20 миллионов евро. Именно такую сумму петербургский клуб хочет выручить с продажи бразильца.

Вендел был приобретен «Зенитом» у лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. Срок контракта полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 33 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.