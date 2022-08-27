Калинский: «В перерыве был разговор на повышенных тонах»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо» и очень неудачно провело первый тайм, пропустив два гола. Во второй половине матча хозяевам поля удалось реабилитироваться и сравнять счет.

События игры прокомментировал полузащитник нижегородского клуба Николай Калинский. Он признал, что в перерыве у футболистов был непросто разговор в раздевалке.

- Первый тайм мы совсем плохо начали, совсем не удался прессинг, был провальный, можно сказать. В перерыве поговорили на повышенных тонах, зарядились, сказали, что можем вернуться в игру. Победа была близка, но чуть‑чуть не хватило, - заявил Калинский в эфире телеканала Матч ТВ.