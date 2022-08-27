Галактионов: «Могли выиграть, моментов было много»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Более того, нижегородцы даже могли выиграть на кураже, и Михаил Галактионов, наставник «Пари НН», даже несколько раздосадован тем, что этого не получилось.

- С одной стороны, вырвали ничью, у всех хорошее настроение. Но мы могли выиграть этот матч. Моментов было много, - цитирует Галактионова официальный сайт клуба.

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» примет дома воронежский «Факел».