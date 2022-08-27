Арсен, уезжай! Почему российскому футболу важно, чтобы Захарян перешёл в «Челси»

В четверг в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по переходу Арсена Захаряна. Очень хочется, чтобы молодой полузащитник уехал в Англию. Сетевое изданиерассуждает о вероятном трансфере.

Увидеть нашего футболиста в Английской премьер-лиге – это всегда здорово. Помните, как было интересно следить за Романом Павлюченко, Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым, Диняром Билялетдинов, Павлом Погребняком? В то время, конечно, это имело особый статус, ведь выступление в Британии шло на руку сборной России. Сейчас непонятно, когда наша национальная команда будет играть, так что этот вопрос отходит на второй план. Тем не менее кажется, что сейчас переход в Англию даже важнее.

Арсен Захарян считается одним из самых талантливых игроков нынешнего поколения российского футбола. К сожалению, теперь молодым ребятам реализовать себя будет сложнее. В этом сезоне Захарян уже лишился возможности выступать в еврокубках, а ведь «Динамо» должно было стартовать в Лиге конференций. При этом все понимают одно – если вариться в собственном котле, то прогресса не будет. Мы все надеемся, что Россия вернётся в еврокубки, но пока подвижек к этому, увы, нет.

Для развития футбола в стране мальчишкам очень важно видеть, что есть перспектива. Многие ребята так или иначе мечтают играть в топ-клубах, но после февраля вероятность этого уменьшилась. Тем важнее, чтобы Захарян показал, что ещё не всё потеряно. Молодой полузащитник «Динамо» на своём примере может доказать, что для российских футболистов ничего не закрыто, ничего не потеряно. Более того, если уж в Англии готовы покупать наших игроков, то возможно вообще всё.

Да, в этом вероятном трансфере много проблем. Очевидно, что Захарян пока не готов к основе «Челси», там без него целый набор игроков, которые конкурируют друг с другом. Однако для лондонцев нормально брать ребят на перспективу. Они уже подписали Чуквуэмеку и Казадеи – героев Евро до 19 лет, который проходил этим летом. Англичанин и итальянец там блеснули и теперь примерили майку «Челси». Очевидно, что их взяли на перспективу. Захаряна тоже могут подписать на будущее, но уже важно, что в него верят, особенно в текущих реалиях.

Все обсуждают сложности с оплатой, но это выглядит наименьшей проблемой. «Челси» вовсе не обязательно платить за Захаряна напрямую России. Известно, что переход Эдена Карцева из «Маккаби» в «Динамо» сорвался как раз из-за того, что деньги не дошли. Теперь москвичи могут попросить «Челси» перечислить в Израиль часть денег за полузащитника.

Также говорят о возможности оставить Захаряна в «Динамо» на год в аренде. Очень хочется верить, что «Челси» так не поступит. Если лондонцы купят россиянина, ему надо ехать в Англию прямо сейчас. Нужна аренда? Пусть это будет «Кристал Пэлас» или «Эвертон», откуда лондонцы покупают молодого Гордона. Нет никакого смысла подписывать контракт с «Челси» и оставаться в России. Захаряну надо сразу же ехать туда и осваиваться в Англии и Премьер-лиге.

Некоторые СМИ сообщают, что Захарян может при переезде в Англию сменить футбольное гражданство на армянское. На это можно сказать лишь, что нынешними правилами ФИФА такая возможность запрещена, учитывая, что хавбек провёл несколько официальных матчей за Россию. Может ли быть принято особое решение? Сейчас ничего исключать нельзя, хотя для ФИФА это стало бы ящиком Пандоры.

В общем, очень хочется увидеть российского футболиста в сильнейшей лиге мира. В конце концов спорт часто помогал улаживать конфликты, и вдруг Захарян поможет хоть немного улучшить ситуацию.