Титов считает, что «Пари НН» сможет отобрать очки у «Динамо»

В седьмом туре российского чемпионата московскому «Динамо» предстоит сыграть на выезде с «Пари НН», и бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился своим прогнозом на игру. Он считает, что «Динамо» может потерять очки в этом матче, особенно в свете последних новостей из стана клуба, который теряет важных игроков. С другой стороны, «Пари НН» находится на подъеме, выиграв в прошлом туре - впервые в сезоне.

- Матч выездной. За спиной тяжелое дерби со «Спартаком». Тут еще уехал Моро. Не успели ему найти замену, как появились слухи, что сейчас и Захарян уйдет. Поэтому, на мой взгляд, у нижегородцев есть хорошие шансы не проиграть в этой встрече, - цитирует экс-футболиста «Рейтинг Букмекеров».