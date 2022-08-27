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Титов считает, что «Пари НН» сможет отобрать очки у «Динамо»

 
27 Августа 2022 • 03:23 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 10 ч. 53 мин.

В седьмом туре российского чемпионата московскому «Динамо» предстоит сыграть на выезде с «Пари НН», и бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился своим прогнозом на игру. Он считает, что «Динамо» может потерять очки в этом матче, особенно в свете последних новостей из стана клуба, который теряет важных игроков. С другой стороны, «Пари НН» находится на подъеме, выиграв в прошлом туре - впервые в сезоне.

- Матч выездной. За спиной тяжелое дерби со «Спартаком». Тут еще уехал Моро. Не успели ему найти замену, как появились слухи, что сейчас и Захарян уйдет. Поэтому, на мой взгляд, у нижегородцев есть хорошие шансы не проиграть в этой встрече, - цитирует экс-футболиста «Рейтинг Букмекеров».

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ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
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окончен Сочи 4:1 Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
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03:23 · Россия. Премьер-лига
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