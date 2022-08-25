«Болонья» сегодня объявит о переходе Моро

Сегодня, 25 августа, «Болонья» официально объявит о переходе полузащитника «Динамо» Николы Моро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 24-летний хорват уже прибыл в Италию для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта с итальянским клубом. Ожидается, что Моро перейдёт в «Болонью» на правах аренды с правом последующего выкупа за 6 миллионов евро.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл в составе «бело-голубых» шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.