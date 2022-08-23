Агент Карзева заявил, что игрок покидает «Динамо»

Мы уже сообщали о том, что московское «Динамо» договорилось о трансфере игрока израильской сборной Эдене Карзере, бело-голубые арендовали его до конца сезона.

Но, как оказалось, сотрудничество не заладилось, и уже сегодня стало известно, что игрок возвращается в свой клуб «Маккаби Нетания». Причины, по которым он это сделал, не совсем понятны, но расставание 22-летнего хавбека с «Динамо» подтвердил и его агент Ави Нимни.

- Это не вина нашей стороны, так вышло. Эден хотел играть в РПЛ, но теперь он возвращается в Маккаби, - заявил агент игрока в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру».