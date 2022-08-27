Бышовец: «Динамо» отдало инициативу сопернику и поплатилось»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Более того, под конец матча команда могла и проиграть. Увиденное в этой игре прокомментировал известный специалист Анатолий Бышовец.

- Сегодняшнему «Динамо» не хватило уважения к сопернику: побеждаешь по счету и психологически отдаешь инициативу. И самое главное, команда испытает проблемы с функциональным состоянием, это сказалось на окончательном результате, - цитирует специалиста Metaratings.ru.

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома «Урал».