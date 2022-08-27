Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Динамо» отдало инициативу сопернику и поплатилось»

 
27 Августа 2022 • 23:40 Комментировать
Пари НН
2:2
Динамо Москва
окончен

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Более того, под конец матча команда могла и проиграть. Увиденное в этой игре прокомментировал известный специалист Анатолий Бышовец.

- Сегодняшнему «Динамо» не хватило уважения к сопернику: побеждаешь по счету и психологически отдаешь инициативу. И самое главное, команда испытает проблемы с функциональным состоянием, это сказалось на окончательном результате, - цитирует специалиста Metaratings.ru.

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома «Урал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Факел 1:4 Спартак Москва
окончен Ахмат 1:2 Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
Все матчи
Новости
27 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Закономерная победа»
23:40 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Динамо» отдало инициативу сопернику и поплатилось»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Магаль: «Нам не хватило сил»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ахмата» оспаривает удаление
23:09 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» вырвали победу в Грозном - видео
23:06 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «За такую самоотдачу «Факелу» простят и крупные поражения»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Замены Абаскаля стали ключевым фактором»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спартак» выглядит хорошо»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Крылья Советов» не будут возвращаться домой перед матчем со «Спартаком»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Маричаля подтвердил, что игрок уже в Москве
22:27 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Могли и победить, играли агрессивно»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После удаления команда «Ахмат» сыграла для зрителей, для себя самих»
22:04 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» в большинстве одолели «Ахмат» в Грозном
21:55 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Могли выиграть, моментов было много»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Увидели, в чём надо улучшаться»
Все новости
Рекомендуем