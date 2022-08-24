Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро в скором времени подпишет контракт с клубом Серии А. Представляющее интересы футболиста агентство Venture Partners в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» подтвердило отъезд игрока в Италию.

«Да, это правда. Никола на пути в Италию. В ближайшее время всё решится», – заявили в Venture Partners.

Напомним, что в новом сезоне Российской премьер-лиги Никола Моро отметился двумя ассистами в составе московского «Динамо». Новым клубом хорватского полузащитника с большой долей вероятности станет «Болонья», которая оформит трансфер на правах аренды.