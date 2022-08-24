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Пименов: «Я не видел, что Моро — основной полузащитник и важная фигура для «Динамо»

 
24 Августа 2022 • 11:15 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал переход полузащитника московской команды Николы Моро в «Болонью» на правах аренды.

По мнению экс-футболиста, хорват так и не стал важной фигурой для «бело-голубых».

«Болельщики относились к нему 50 на 50. Некоторым он очень нравился, а некоторые относились к нему спокойно. Я отношусь ко второй половине», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в арендном соглашении 24-летний хорвата предусмотрена опция последующего выкупа игрока.

В текущем розыгрыше РПЛ Моро провёл в составе «Динамо» шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Динамо Москва Руслан Пименов Никола Моро Трансферы футбола - лето 2022
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