Пименов: «Я не видел, что Моро — основной полузащитник и важная фигура для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал переход полузащитника московской команды Николы Моро в «Болонью» на правах аренды.

По мнению экс-футболиста, хорват так и не стал важной фигурой для «бело-голубых».

«Болельщики относились к нему 50 на 50. Некоторым он очень нравился, а некоторые относились к нему спокойно. Я отношусь ко второй половине», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в арендном соглашении 24-летний хорвата предусмотрена опция последующего выкупа игрока.

В текущем розыгрыше РПЛ Моро провёл в составе «Динамо» шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.