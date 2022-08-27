Агент Маричаля подтвердил, что игрок уже в Москве

Мы уже сообщали о том, что защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маричаль в скором времени может стать игроком московского «Динамо». Как подтвердил агент футболиста, Маричаль уже находится в Москве. Финансовые условия сделки не сообщаются, но, согласно престижному порталу Transfermаrkt, 21-летний футболист стоит один миллион евро.

- Да, могу вам сказать, что все улажено. Николас направляется в Москву. Все хорошо, - сообщил агент Себастьяна Таборда в интервью «Евро-Футбол.ру».

Доселе уругвайский защитник выступал только за свой родной клуб «Насьональ». В прошлом году он стал с ним обладателем Суперкубка Уругвая.