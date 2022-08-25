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Шунич считает, что Моро способен стать основным игроком в «Болонье»

 
25 Августа 2022 • 15:09 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00

Бывший защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал решение полузащитника «бело-голубых» Николы Моры перейти в «Болонью» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что уже сегодня, 25 августа, итальянский клуб может официально объявить о трансфере 24-летнего хорвата.   

Шунич пожелал полузащитнику успехов в Италии, а также отметил, что игрока не станут использовать в первых матчах Серии А.

«Думаю, Моро бы не пошёл в клуб, в котором не было бы шанса проявить себя. Я провёл в «Палермо» полгода и могу сказать, что его не будут использовать в первом же матче. Однако после периода адаптации, он будет получать всё больше минут на поле и стане игроком основы», — приводит слова Шунича Metaratings.

В текущем сезоне Моро провёл в составе «Динамо» шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. За «бело-голубых» полузащитник выступает с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Динамо Москва Тони Шунич Никола Моро Трансферы футбола - лето 2022
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