«Динамо» недолго лидировало, «Пари НН» отыграл оба гола

Лихо закручивается интрига в матче седьмого тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо». Всего за десяток минут москвичи растеряли перевес в два гола. Сначала Николай Калинский реализовал пенальти. Роберто Фернандес оставил гостей в меньшинстве, а Милсон слева прорвался к лицевой линии и прострелил под удар Дмитрию Стоцкому - 2:2. Не исключено, что в этом эпизоде перед голевой передачей мяч покинул пределы поля, но ВАР говорит, что всё было по правилам.

За почти 20 минут до финального свистка на табло горят двойки, а «Пари НН» играет в большинстве.

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