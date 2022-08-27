Лаксальт пропустит ещё один матч «Динамо»

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт, не игравший в дерби против «Спартака», пропустит ближайший поединок против «Пари НН».

Как сообщает Sport24, медицинский штаб «бело-голубых» не допустил уругвайца до игры. Он остался в Москве, где продолжит свое восстановление.

Матч «Пари НН» - «Динамо» состоится сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в двух встречах.

По итогам шести туров динамовцы набрали 12 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.