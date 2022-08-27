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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт пропустит ещё один матч «Динамо»

 
27 Августа 2022 • 11:38 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 54 мин.

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт, не игравший в дерби против «Спартака», пропустит ближайший поединок против «Пари НН».

Как сообщает Sport24, медицинский штаб «бело-голубых» не допустил уругвайца до игры. Он остался в Москве, где продолжит свое восстановление.

Матч «Пари НН» - «Динамо» состоится сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в двух встречах.

По итогам шести туров динамовцы набрали 12 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Пари НН
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ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
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27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
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