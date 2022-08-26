«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии»

«Динамо» проявляет интерес к бывшему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Дамьену ле Таллеку, сообщает Transfermarkt.

В настоящий момент 32-летний француз находится в статусе свободного агента. Последним местом работы ле Таллека был АЕК, который он покинул нынешним летом. В минувшем сезоне полузащитник провёл в футболке греческого клуба 30 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

В период с 2010 по 2012 год ле Таллек выступал за дортмундскую «Боруссию». Всего в составе «шмелей» футболист провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Рыночная стоимость экс-игрока молодёжной сборной Франции оценивается в 1,2 миллиона евро.