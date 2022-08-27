Йоканович ответил на вопрос об интересе «Челси» к Захаряну

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Много пишут об Арсене Захаряне, что он переходит в «Челси». Можно ли говорить, что сегодня его последняя игра за «Динамо», или это просто слухи?

- Сейчас не время говорить и обсуждать эту информацию. Арсен полностью готов и сконцентрирован исключительно на матче с «Нижним Новгородом». Он готов, мы знаем, что для нас он очень важный игрок, поэтому сегодня он примет участие и сделает все для команды.