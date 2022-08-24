Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ничего хорошего» - Кобелев прокомментировал возможное расставание с Моро

 
24 Августа 2022 • 21:10 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев расстроен слухами о том, что клуб может расстаться с хорватским полузащитником Николой Моро. Кобелев называет происходящее развалом клуба, считая, что это приведет к деградации по ходу хорошо начавшегося сезона.

В шестом туре российского чемпионата московский клуб обыграл «Спартак», а Моро был одним из самых активных на поле.

- Если Моро действительно уйдёт, то это будет существенной потерей для «Динамо». Всё же Моро стал неотъемлемой частью команды, проводит все матчи в основе и занимает важную позицию на поле. То, что «Динамо» распадается во время чемпионата, не предвещает ничего хорошего, - цитирует Кобелева телеканал Матч ТВ.

Моро выступает за «Динамо» из Москвы с 2020 года, ранее он защищал цвета другого «Динамо» - загребского. В прошлом году заработал первое приглашение в сборную Хорватии, которая является вице-чемпионом мира. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев Никола Моро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
22:45 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Спартак» уже сражается за титул»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Зотов прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой бельгийский клуб приглашал Дзюбу - и сколько предлагал 1
21:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не оставляет надежд переманить Роша
21:10 · Россия. Премьер-лига
«Ничего хорошего» - Кобелев прокомментировал возможное расставание с Моро
20:39 · Россия. Первая лига
Колосков опасается проблем с УЕФА и ФИФА из-за «Лиги Содружества»
20:25 · Россия. Первая лига
Терюшков выразил своё мнение по поводу того, что делать с крымскими клубами
20:13 · Россия. Премьер-лига
Бальде Кейта может стать игроком «Спартака»
19:57 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» объявили о возвращении Зотова официально
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили считает, что Федун не заслуживает памятника у «Открытие Арены»
19:27 · Россия. Первая лига
​Стало известно, как будет приниматься решение по клубам из Крыма
19:15 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр, допустивший грубую ошибку в последней игре, будет работать на матче «Ростов» - ЦСКА
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис – о словах Салиховой: «Зарема немного заблудилась»
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»
18:28 · Россия. Первая лига
​В УЕФА прокомментировали возможный приём клубов Крыма в ФНЛ
Все новости
Рекомендуем