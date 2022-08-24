«Ничего хорошего» - Кобелев прокомментировал возможное расставание с Моро

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев расстроен слухами о том, что клуб может расстаться с хорватским полузащитником Николой Моро. Кобелев называет происходящее развалом клуба, считая, что это приведет к деградации по ходу хорошо начавшегося сезона.

В шестом туре российского чемпионата московский клуб обыграл «Спартак», а Моро был одним из самых активных на поле.

- Если Моро действительно уйдёт, то это будет существенной потерей для «Динамо». Всё же Моро стал неотъемлемой частью команды, проводит все матчи в основе и занимает важную позицию на поле. То, что «Динамо» распадается во время чемпионата, не предвещает ничего хорошего, - цитирует Кобелева телеканал Матч ТВ.

Моро выступает за «Динамо» из Москвы с 2020 года, ранее он защищал цвета другого «Динамо» - загребского. В прошлом году заработал первое приглашение в сборную Хорватии, которая является вице-чемпионом мира.