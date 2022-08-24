Сёмин — об уходе Моро из «Динамо»: «К этому все должны быть готовы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе полузащитника московского «Динамо» Николы Моро в «Болонью».

Специалист считает, что все российские клубы должны быть готовы к возможному уходу иностранных футболистов в нынешней ситуации.

«Я понимаю, что игроки-иностранцы будут уходить, если получат более выгодное предложение. К этому все должны быть готовы, вот и всё. Но не знаю, хороший ли вариант «Болонья» для Моро», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 24-летний хорват перешёл в итальянский клуб на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Напомним, Моро перешёл в стан «бело-голубых» летом 2020 года из загребского «Динамо» за 8,5 миллионов евро. Всего в составе московской команды футболист провёл 66 матчей, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.