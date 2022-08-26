Агент Захаряна подтвердил, что «Челси» жаждет приобрести его подопечного

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Челси» вознамерился приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, будучи готовым выложить за него до пятнадцати миллионов евро.

Сделка должна быть заключена до конца трансферного окна. Агент футболиста, Павел Андреев, подтвердил интерес одного из лучших клубов Англии.

- «Челси» хочет купить Захаряна? Это правда, - сообщил Андреев «РБ Спорт».

Напомним, что в марте Захарян вошел в число десяти самых дорогих футболистов в мире не старше 18 лет, но сейчас ему уже 19. Несмотря на молодость, Захарян является одним из основных игроков московского клуба, который занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.