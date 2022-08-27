«Динамо» ведёт в матче с «Пари НН», Фомин забил бывшей команде

В первом субботнем матче Премьер-лиги открыт счёт. Московское «Динамо» гостит у «Пари НН» и ведёт в счёте в середине первого тайма. Константин Тюкавин заработал пенальти в борьбе с Кириллом Гоцуком. К мячу подошёл Даниил Фомин и пробил в левый угол ворот, забив гол. Добавим, что хавбек «Динамо» не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

На данный момент «Динамо» набирает 15 очков и выходит на чистое первое место в турнирной таблице, его соперник лишь 13-й.

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