Силкин: «Динамо» подумало, что игра сделана, и успокоилось»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо» и очень неудачно провело первый тайм, пропустив два гола. Во второй половине матча хозяевам поля удалось реабилитироваться и сравнять счет.

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что подобный сценарий стал следствием недоработки со стороны москвичей.

- Расстроен таким результатом. После победы над «Спартаком» хотелось бы, чтобы команда набирала очки, а не раздавала. Это нехватка опыта. Хороших игроков отдают, а на усиление приходит только молодежь. Конечно, они сделали все возможное и посчитали, что игра сделана, - цитирует Силкина издание «Спорт-экспресс».