Агент высказался о возможном возвращении Янсане в «Пари НН»

Футбольный агент Оробийи Роудс, представляющий интересы нападающего «Шерифа» Момо Янсане, высказался о возможном переходе своего клиента в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб намерен арендовать 25-летнего гвинейца с правом последующего выкупа. Напомним, что в прошлом году Янсане уже выступал за российский клуб, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами в 16 играх РПЛ.

«Момо переходит в «Нижний»? Пока ничего конкретного, мы решаем некоторые визовые проблемы», — цитирует Роудса Sport24.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Шериф» 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.