Равиль Измайлов: «Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить так же, как и вторые»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо» и очень неудачно провело первый тайм, пропустив два гола. Во второй половине матча хозяевам поля удалось реабилитироваться и сравнять счет. События игры прокомментировал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов, который считает, что его команда провела неплохой матч.

- Думаю, что нас можно поздравить с ничьей сегодня. Мы набрали очень важное очко в тяжелом матче. Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые, - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».