Карзев высказался о сорвавшемся переходе в «Динамо»

Полузащитник клуба «Маккаби» из Нетании Эден Карзев высказался о срыве своего трансфера в «Динамо».

Ранее сообщалось, что израильтянин не перейдёт в московский клуб из-за того, что «бело-голубые» не смогли вовремя произвести платёж за 22-летнего игрока.

Карзев не стал скрывать своего разочарования сорвавшейся сделкой, однако признался, что старается во всём искать позитив. По мнению футболиста, просчёт допустил российский клуб.

«Это хреново, но с другой стороны, я говорю спасибо. Что должно быть моим, то будет моим, а что нет — нет. Я счастлив, что возвращаюсь в любимое место, к людям, которых люблю», приводит слова Карзева Sport5.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Маккаби» 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.