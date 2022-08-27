«Пари НН» отыграл один гол у «Динамо», и тоже с пенальти

Как и в стартовом матче седьмого тура Премьер-лиги, в игре «Пари НН» - «Динамо» также много одиннадцатиметровых. В начале второго тайма Кирилл Гоцук уже сам оказался в роли пострадавшего после подачи углового, фолил Роберто Фернандес. Николай Калинский с «точки» запустил мяч в правый от себя угол ворот, а голкипер бросился к другой штанге - 1:2.

Напомним, что в первом тайме Даниил Фомин забил с пенальти, а Константин Тюкавин с игры.

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