​Йоканович объяснил потерю очков «Динамо»

В гостях у «Пари НН» «Динамо» растранжирило перевес в два мяча и довольствовалось ничьей со счётом 2:2. После игры рулевой «бело-голубых» Славиша Йоканович заявил, что его команда сделала подарок сопернику. Специалист объяснил, в чём этот подарок заключался.

«Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплёскивать свою энергию на споры с судьёй по поводу назначения пенальти или жёлтых карточек», - высказался Йоканович, чьи слова приведены на официальном сайте «Динамо».

Йоканович отметил, что споры с судьёй вывели «динамовцев» из зоны комфорта.

Следующий поединок чемпионата России «Динамо» будет проводить в субботу, 3 сентября. Команда Славиши Йокановича на родной «ВТБ Арене» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.