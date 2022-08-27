Орещук: «Динамо» во втором тайме не было похоже на себя»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Бывший генеральный директор клуба Роман Орещук расстроен упущенной возможность победить. Он прокомментировал события прошедшей игры.

- В первой половине встречи «Динамо» полностью переиграло «Нижний Новгород». Должны были забивать еще больше, если бы дурака не валяли. Во втором тайме бело-голубые не были похожи на себя, проиграли середину поля. Оттуда все проблемы, - цитирует Орещука издание «РБ Спорт».