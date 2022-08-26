Овечкин: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня побьют»

Известный хоккеист Александр Овечкин объяснил, почему является болельщиком футбольной команды «Динамо», хотя в его детстве самым популярным клубом был «Спартак».

«Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики «Спартака» меня побьют», - приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Также хоккеист добавил, что у него вся семья болеет именно за «бело-голубых», и все родные играли только за этот клуб.

Напомним, что не так давно Овечкин принял участие в футбольном матче за «Динамо» и даже забил гол. Это случилось в товарищеском встрече с командой блогеров «Амкал».