​Захарян – в основе «Динамо» на субботний матч, Смолов опять вне заявки

«Динамо» огласило состав на субботний матч седьмого тура чемпионата России против «Пари НН». Арсен Захарян, переговоры по которому ведёт «Челси», начнёт игру с первых минут. Фёдор Смолов и Диего Лаксальт опять не попали в заявку «бело-голубых» по решению медицинского штаба. Никола Моро отбывает дисквалификацию.

Полностью состав «Динамо» выглядит так: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулёв, Макаров.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» - «Динамо» прозвучит в 15:00. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.