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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян – в основе «Динамо» на субботний матч, Смолов опять вне заявки

 
27 Августа 2022 • 13:58 Комментировать
Пари НН
0:1
Динамо Москва
1-й тайм

«Динамо» огласило состав на субботний матч седьмого тура чемпионата России против «Пари НН». Арсен Захарян, переговоры по которому ведёт «Челси», начнёт игру с первых минут. Фёдор Смолов и Диего Лаксальт опять не попали в заявку «бело-голубых» по решению медицинского штаба. Никола Моро отбывает дисквалификацию.

Полностью состав «Динамо» выглядит так: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулёв, Макаров.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» - «Динамо» прозвучит в 15:00. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Диего Лаксальт Никола Моро Арсен Захарян
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ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
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Идет 25 минута Пари НН 0:1 Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
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