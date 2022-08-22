Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданиюподелился мыслями о конкуренции «Динамо» за чемпионство в РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» в прошлом сезоне было близко к чемпионству, как никогда. И тогда был момент, когда можно было выиграть. Но оно оказалось просто не готово. Именно в очной встрече решалось всё, но оно не смогло обыграть «Зенит», а потом посыпалось. Мне кажется, «Динамо» сыровато… не для чемпионства команда», — сказал Кечинов.

Команда Славиши Йокановича после шести туров чемпионата России набрала 12 очков. «Динамо» в этом сезоне не имеет поражений, «бело-голубые» одержали три победы и столько же раз сыграли вничью. В следующем туре команда проведет матч на выезде против «Пари НН».