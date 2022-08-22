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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов не верит в то, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛ эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 14:30 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о конкуренции «Динамо» за чемпионство в РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» в прошлом сезоне было близко к чемпионству, как никогда. И тогда был момент, когда можно было выиграть. Но оно оказалось просто не готово. Именно в очной встрече решалось всё, но оно не смогло обыграть «Зенит», а потом посыпалось. Мне кажется, «Динамо» сыровато… не для чемпионства команда», — сказал Кечинов.

Команда Славиши Йокановича после шести туров чемпионата России набрала 12 очков. «Динамо» в этом сезоне не имеет поражений, «бело-голубые» одержали три победы и столько же раз сыграли вничью. В следующем туре команда проведет матч на выезде против «Пари НН».


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Кечинов РПЛ
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