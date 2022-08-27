Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маричаль в скором времени может стать игроком московского «Динамо». Агент футболиста Гонсало Сорондо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что его клиент может пополнить ряды команды Славиши Йокановича.

«Да, это так. Могу вам подтвердить, что мы ведём переговоры с «Динамо», – сказал агент.

21-летний Маричаль успел провести 7 поединков в нынешнем розыгрыше чемпионата Уругвая, где не отметился ни одним результативным действием. Игрок может закрыть позицию как в центре обороны, так и в опорной зоне полузащиты.

Немецкий портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.