Сайманов: «Мы не намерены продавать Самошникова в «Динамо»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном переходе защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Рубин» планирует заработать на продаже 24-летнего футболиста 2-3 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.

«Мы не намерены продавать Самошникова в «Динамо». Он останется в «Рубине» до конца сезона», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Первой лиги защитник провёл шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета казанцев Самошников защищает с января 2020 года.