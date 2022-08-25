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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук сожалеет о том, что «Динамо» лишается Моро

 
25 Августа 2022 • 04:37 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00

Московское «Динамо» готовится к расставанию с хорватским полузащитником Николой Моро, который станет игроком итальянской «Болоньи». Это потеря для клуба, так как хорватский игрок был одним из самых активных в составе московской команды, в том числе и в последнем ее успешном матче против «Спартака». Бывший спортивный директор московского клуба Роман Орещук считает эту потерю весомой для «Динамо».

- То, что это хороший игрок и потеря для «Динамо» — это 100 процентов, тут, как говорится, и к бабке не ходи. Для этого и существует селекционный отдел, который знал, что Моро уйдет, и надо искать футболиста на эту позицию. Все-таки чемпионат мира на носу, надо двигаться вперед, игроку надо там оказаться, - цитирует Орещука Betonmobile.ru.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» сыграет в гостях с нижегородским «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Никола Моро
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